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Venezuela se enfrenta con impulso ganador ante (vs) Israel, equipo que hará su debut oficial en esta edición del torneo, conoce dónde podrás ver el encuentro. La tanda comenzará a las ocho de la noche, (08:00 pm) hora de Venezuela, siendo un compromiso vital para las aspiraciones de clasificar a cuartos.

¿Dónde ver Venezuela vs Israel?

Para los fanáticos en territorio venezolano, la señal abierta de Televen y la cadena IVC serán las encargadas de transmitir todas las incidencias del juego. En Estados Unidos, los seguidores podrán sintonizar el canal FS1 o utilizar plataformas de streaming como Fubo para disfrutar del partido de forma gratuita.

Mantener el ritmo ofensivo será fundamental para la novena dirigida por Omar López, que se inauguró con victoria ante Países Bajos. Considerando el alto nivel competitivo que presenta este grupo del Clásico.

Se espera un lleno total en el estadio de Miami, donde la comunidad venezolana se hará sentir para apoyar al equipo en este camino mundialista.

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