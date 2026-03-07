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Agónico triunfo del Real Madrid en Vigo mantiene viva la lucha por el liderato

By Lubin Molero
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Resultado Real Madrid y Celta
Foto: Cortesía

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El Real Madrid, tuvo un buen resultado sentenciando con un gol de Federico Valverde en la última jugada del partido, cuando rescató tres puntos fundamentales ante un Celta de Vigo que mereció mucho más.

Los merengues se adelantaron temprano con un potente disparo de Tchouámeni, pero el Celta igualó rápidamente gracias a Borja Iglesias tras asistencia de Swedberg. Durante el segundo tiempo, la falta de claridad ofensiva blanca fue evidente, sumada a una decisión del VAR que anuló un penalti por falta previa.

 

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Resultado Real Madrid y Celta

Iago Aspas estuvo a punto de sentenciar el encuentro para los locales, sin embargo, su remate se estrelló en el poste salvando al equipo visitante. Finalmente, un potente remate de Valverde con rebote incluido sentenció el 1-2 definitivo, permitiendo que el Madrid siga presionando en la parte alta de tabla.

Esta victoria agónica representa un impulso anímico crucial para el conjunto de Ancelotti, que enfrentó serias dificultades defensivas por las bandas durante todo el compromiso.

 

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