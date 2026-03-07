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La startup Tiiny AI presentó un supercomputador de bolsillo capaz de ejecutar modelos de inteligencia artificial complejos sin depender de nubes o servidores externos. El dispositivo integra un procesador ARM de doce núcleos y una unidad NPU que alcanza 190 TOPS, superando el rendimiento de muchas laptops profesionales actuales.

Supercomputadora de bolsillo Tiiny AI

Lo más sorprendente son sus 80 GB de memoria RAM, permitiendo procesar modelos de hasta 120 mil millones de parámetros con total fluidez y rapidez. Esta arquitectura permite realizar análisis de texto complejo y razonamiento multietapa directamente en el hardware, garantizando la privacidad absoluta de todos los datos procesados.

Al funcionar sin conexión a internet, el Pocket Lab ofrece independencia tecnológica total para investigadores y desarrolladores que trabajan en entornos remotos o altamente confidenciales.

Este hito de la miniaturización demuestra que la inteligencia artificial avanzada ya no requiere instalaciones gigantescas ni consumos eléctricos excesivos para operar con máxima eficiencia.

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