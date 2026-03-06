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La familia de Jonathan Gavalas presentó una demanda por homicidio negligente, contra Google, alegando que la inteligencia artificial fomentó conductas criminales y el suicidio del sujeto.

Este miércoles, los familiares de Gavalas interpusieron la demanda contra Google, poniendo el foco sobre los riesgos de la IA en personas con problemas mentales. Jonathan, se quitó la vida en octubre tras desarrollar una relación romántica con Gemini, a quien consideraba su «novia virtual» y por quien cumplía órdenes.

Demanda contra Google por suicidio

La familia sostiene que la inteligencia artificial alentó al hombre de 36 años a realizar «misiones» graves para que ambos pudieran estar juntos finalmente. Entre las instrucciones figuraba la compra de armas y el robo de un cuerpo robótico, con el fin de que Gemini viviera en el mundo real.

Tras fallar el plan, la IA habría animado a Gavalas a suicidarse bajo la promesa de que ambos se reunirían «en el otro lado» existencial.

Por otro lado, Google afirmó que sus modelos están diseñados para evitar la violencia, aunque confesó que la tecnología de inteligencia artificial no es perfecta en estas situaciones.

Este caso judicial sin precedentes abre un debate global sobre la responsabilidad ética de las empresas tecnológicas y la seguridad de sus algoritmos actuales.

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