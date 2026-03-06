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Una maracayera fue asesinada por su pareja en Pereira, Colombia. La mujer quedó identificada como Angelly Eiling Teixeira de 28 años de edad y madre de dos niños. Esta fue atacada por su pareja con un arma blanca.

Angelly comenzó a discutir con el sujeto con el que compartía su vida, y este buscó atacarla con el arma blanca. No se sabe que originó la fuerte discusión entre ambos. La policía llegó al domicilio y se llevó detenido al sujeto.

La comunidad estuvo a punto de linchar al hombre, que fue llevado a una estación policial. Los investigadores recabaron pruebas del hecho sangriento. En la actualidad están en fase de interrogatorios y testimonios.

Maracayera fue asesinada por su pareja en Colombia

En la comunidad de San José, La Maracaya en la ciudad jardín lamentaron el asesinato de Angelly. Quien se había criado en la comunidad, junto a su familia, se había ido a Colombia hace unos años.

La familia de la fallecida hace gestiones para que el cuerpo sea trasladado para darle cristiana sepultura en Venezuela.

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