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Niño fue arrestado en Florida por escribir en el pizarrón que llevaría un arma a la escuela

By Danny Valdiviezo
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Niño fue arrestado en Florida por escribir en el pizarrón que llevaría un arma a la escuela

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Danny Valdiviezo
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Un niño fue arrestado en Florida por escribir en el pizarrón que llevaría un arma a la escuela. El hecho ocurrió en el condado de Volusia en el estado de la Florida en la escuela Pride, el menor quedó en manos de la policía.

El niño escribió en la pizarra con marcador permanente que llevaría el arma a la escuela. Además de eso tenía una lista de las personas que iba a disparar, el menor quedó identificado como Micah Swinnie de 10 años.

Niño fue arrestado en Florida por escribir en el pizarrón que llevaría un arma a la escuela

Swinnie está acusado de cometer un delito grave, y está señalado del delito de amenazar de muerte por escrito. Este cuando fue llevado a la delegación policial se mostró frío y sin arrepentimientos.

Al ser interrogado dijo en principio que no era en serio, pero en la escuela se tomaron el asunto en serio y avisaron a los agentes policiales. El padre destacó que el menor no tiene acceso a armas de fuego.

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SourceLuis Estrada Tv
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