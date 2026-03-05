Compartir

Un sujeto quedó detenido por grabar a sus vecinas en ropa íntima mientras dormían. El joven de 24 años está señalado de abrir las ventanas de los apartamentos ubicados en la Ciudadela Hugo Chávez en San Felipe, capital del estado Yaracuy.

Las damas sospechaban del hecho, este muy sigilosamente introducía el celular por la ventana para hacer videos de las mujeres. Ya las damas habían formulado la denuncia, hasta que capturaron al hombre.

Esta semana una de las féminas cuando se iba a acostar observó que le estaban abriendo la ventana. Se paró de la cama para ver que estaba ocurriendo y vio cuando este ya había abierto la ventana y había introducido el brazo con el celular.

Detenido por grabar a sus vecinas en ropa íntima

La mujer cerró la ventana con fuerza, aprisionando el brazo del joven, y fue cuando comenzó a pedir auxilio. Los vecinos llamaron a la policía estadal, y el hombre quedó detenido y puesto a la orden del Ministerio Público.

NO DEJES DE LEER AHORA: Investigan la muerte de una venezolana en Utah en una casa rodante

En el celular del hombre los agentes de la policía encontraron varios videos de damas en ropa de dormir. Al ser consultado en la Siipol se comprobó que este no tenía antecedentes penales. Quedando ahora a la orden del Ministerio Público de esa entidad.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas