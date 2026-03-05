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Mhoni Vidente predice un mes de marzo bélico, la astróloga destacó que hubo varios fenómenos que fueron detonantes para este mes. El cual catalogó de “transformación”, donde pidió cuidar el agua como la naturaleza.

El primer detonante fue el eclipse del pasado 3 de marzo, el cual se vio nuevamente la Luna de Sangre. Eso traerá cambios, como conflictos donde veremos nuevamente naciones en guerra. Y desde el sábado en el Medio Oriente estalló nuevamente el conflicto.

Destacó al año 2026 y como va como el “Año Cero”, dijo que estamos en Cuaresma una etapa también de transformación. Resaltó que la actividad sísmica en el planeta también podría tener movimiento entre el 1 y el 28 de marzo.

Mhoni Vidente predice un mes de marzo bélico y de calor

Comentó que hay que estar muy pendiente de las temperaturas en el planeta, ya que la tierra estará más cerca del sol. Dijo que la carta del sol dominará marzo, eso acerca más a nuestro planeta al “Astro Rey”.

Dijo que será un mes muchas lluvias en algunos países como de sequía y mucho calor en otras naciones. Como comentó que vendrían 13 días de dura guerra en el Medio Oriente con varias naciones involucradas.

Conflicto en Oriente Medio: Mhoni Vidente dice que se visualiza una guerra detonante que involucraría a Irán, Israel y Pakistán. Con una duración estimada de entre 7 a 13 días de alta intensidad.

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