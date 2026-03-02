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Tras los ataques de Estados Unidos a Irán las predicciones de Baba Vanga se han hecho virales en el mundo. La pitonisa nacida en Bulgaria murió en la década de los noventa pero dejó predicciones que se han hecho virales.

Muchos le atribuyen varias predicciones la llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos además de otras predicciones, como la caída de las Torres Gemelas en 2001. Ahora muchos indican que podría ser el principio de un conflicto más fuerte.

Incluso señalan que pudo haber hablado de lo que fueron los ataques de Estados Unidos a Irán. Donde ahora el nuevo presidente iraní destacó que habrá una venganza “feroz” contra Estados Unidos.

Predicciones de Baba Vanga se hacen virales tras ataques de Estados Unidos a Irán

​Es la predicción más inquietante para este año. Se dice que Vanga advirtió sobre un gran conflicto bélico que comenzaría en el Este y escalaría a nivel global. Es por ello que le atribuyen haber predicho lo que se está viviendo en el Medio Oriente.

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Muchos asocian esta visión con las crecientes tensiones entre potencias (como Estados Unidos, Rusia, China, Irán e Israel). Baba Vanga dijo también que los avances tecnológicos podrían no ser muy buenos para la humanidad.

Mientras muchos buscan las predicciones de la dama, otros por su parte abogan por la paz en ambas naciones. Piden que culminen los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y en otras zonas.

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