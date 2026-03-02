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En un importante despliegue de articulación institucional, se llevó a cabo la instalación de la Mesa Técnica Estadal para el impulso del Plan Chuquisaca 2030 en Carabobo. Actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec).

En articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través del programa Carabobo Sostenible. En una jornada que tuvo como objetivo central establecer un ordenamiento territorial basado en la eficiencia, la formación constante y la siembra de un futuro.

El encuentro estuvo presidido por Rosalys Parra, directora ejecutiva de Carabobo Sostenible, en compañía de Douglas Torrens, director del Minec. Así como contó con la presencia de diversos líderes ambientalistas de la región.

Plan Chuquisaca 2030

Donde se definió el cronograma de ejecución inmediata que regirá el estado durante los próximos meses, donde destacan el Plan Semilla, enfocado en la soberanía productiva. El Plan de Formación para el empoderamiento técnico y el ambicioso Plan de Reforestación para la recuperación de cuencas.

Asimismo, los participantes de esta mesa técnica destacaron que estas líneas de trabajo no solo buscan un impacto ambiental positivo. Sino que pretenden instaurar una nueva cultura de preservación en cada municipio.

Donde el despliegue técnico garantice que cada etapa cuente con el rigor científico necesario para asegurar la supervivencia de las especies plantadas. Y la efectividad de la capacitación impartida a las comunidades.

En paralelo a la agenda de siembra, las autoridades iniciaron formalmente la ruta crítica para optimizar el control de la recolección de desechos sólidos en toda la geografía carabobeña.

Despliegue técnico

Este despliegue técnico representa la antesala al lanzamiento oficial que encabezarán próximamente el Gobernador Rafael Lacava; y la Primera Dama de Carabobo, Doctora Nancy de Lacava.

Quienes han priorizado la gestión territorial con conciencia ecosocialista, posicionando a Carabobo como el epicentro de la vanguardia ambiental en Venezuela. Con una consigna clara que consiste en trabajar con responsabilidad y método científico para dejar un legado tangible a las futuras generaciones.

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