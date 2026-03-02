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Más de 1200 atenciones en la jornada de Héroes con Condición en Guacara. En aras de garantizar atención oportuna a la población neurodivergente en la región, se realizaron más de 1200 atenciones durante la jornada del programa Héroes con Condición, desarrollada en el municipio Guacara y liderada por la Dra. Nancy de Lacava y el gobernador Rafael Lacava.

La actividad fue organizada por la Gobernación del estado Carabobo, junto a la Alcaldía de Guacara, encabezada por el alcalde Johan Castañeda y la primera combatiente del municipio, Corina de Castañeda, a través del Centro de Atención Integral para Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad (CAI Carabobo).

Germán Otero, secretario de Inclusión y Protección Popular Comunal para el Desarrollo Social de la Gobernación de Carabobo, destacó el trabajo conjunto del gabinete social, desarrollado bajo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y ejecutado de manera articulada por la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez, junto al liderazgo del gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Indicó además que la población ha mostrado gran interés en este tipo de iniciativas, motivo por el cual los circuitos comunales realizan censos que permiten identificar y priorizar los casos de mayor necesidad.

Héroes con Condición en Guacara

“Todo el brazo social está desplegado atendiendo directamente a nuestro pueblo. La organización comunitaria permite conocer las realidades locales y facilitar el acceso de más familias a estos servicios”, afirmó.

Asimismo, destacó el trabajo articulado del CAI Carabobo con el Despacho de la Primera Combatiente, la Secretaría de Inclusión y Protección Popular Comunal para el Desarrollo Social, Insalud, 0800 Bigote, Fundaniño, Carabobo Sostenible, Conapdis, Fundadeporte y Cardio Vital.

Por su parte, Victoria Castañeda, presidenta de CAI Carabobo, señaló que el despliegue permitió brindar acompañamiento directo mediante áreas médicas, terapéuticas, orientación familiar y actividades recreativas.

Destacó además la realización de atenciones integrales, entrega de medicamentos y juguetes, garantizando un proceso organizado y de calidad para cada familia atendida.

“Estamos trabajando en equipo para dar respuesta inmediata a nuestros niños, niñas y adolescentes con condición y sus familias, fortaleciendo el acercamiento con las comunidades y brindando una atención integral, humanizada y especializada. Cada familia fue guiada paso a paso por diferentes estaciones, desde el registro social hasta las áreas terapéuticas, médicas y recreativas”, expresó.

Agenda regional

Estas jornadas forman parte de la agenda regional para llevar servicios de salud a todos los municipios, incluyendo pediatría, medicina general, control de peso y talla, inmunización, consulta diferenciada del adolescente, odontología, fisioterapia, psicopedagogía, tiflotecnología, terapia ocupacional, estimulación del lenguaje y actividades artísticas, además de evaluación integral, recreación y entrega de medicamentos y juguetes.

El programa continuará desplegándose en los 14 municipios del estado Carabobo, ofreciendo atención gratuita con personal calificado y reafirmando el compromiso de fortalecer la inclusión y el bienestar social en todo el estado Carabobo.

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