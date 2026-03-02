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Un camión cayó por un precipicio en Táchira y dejó una persona fallecida y un lesionado. La información la dio a conocer Protección Civil de esa entidad en sus redes sociales. El hecho causó conmoción en la entidad andina.

Comisiones de Protección Civil Táchira y PC Capacho Viejo fueron alertados por un siniestro vial en el sector «Curva del Mono». En donde una aparente falla en el sistema de frenado conllevó a que el camión de carga pesada saliera de la vía y se precipitara metros abajo.

En la escena los funcionarios evidenciaron que el conductor del automotor habría perdido la vida de manera instantánea presentado un traumatismo toracoabdominal. En cuanto al ayudante este resultó lesionado.

Camión cayó por un precipicio en Táchira y deja un fallecido

Dadas las condiciones del terreno los funcionarios debieron aplicar diversas maniobras para extracción del cuerpo. Además de cumplir con el traslado del lesionado hacia el centro de salud para recibir atención especializada.

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En el lugar estuvieron personas que ayudaron a los paramédicos descender hasta donde estaba el camión. El vehículo pesado sufrió severos daños luego de la caída. Esta curva es una de las más peligrosas de la entidad.

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