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Una empleada quedó detenida en Caracas por presuntamente sustraer 4 mil dólares. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales. La mujer quedó a la orden del Ministerio Público.

La investigada, quedó identificada como María Urimar Hernández Laya (45), valiéndose de su cargo como personal de aseo en un centro de salud, y abusando de la confianza depositada por sus empleadores, sustrajo de manera ilícita la cantidad de 4 mil dólares.

Empleada quedó detenida en Caracas señalada de sustraer 4 mil dólares

María, aprovechaba el libre acceso a las áreas restringidas para apoderarse del dinero, con el objetivo de obtener un lucro económico indebido. Tras ser detenida, se recuperaron 4 mil dólares en efectivo; siendo puesta a la orden del Ministerio Público.

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En un dispositivo de respuesta inmediata, funcionarios de la División de Investigaciones de Hurto, lograron la aprehensión de una fémina. Implicada en el hurto de divisas en efectivo, tras un exhaustivo proceso de investigación científica y análisis criminal.

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