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Conoce los síntomas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

By Redacción Carabobo
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síntomas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

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Los síntomas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica se manifiestan de forma gradual, generalmente con debilidad muscular sutil en extremidades. Entre las manos, brazos o piernas, o problemas en el habla y deglución.

Esta es una enfermedad neurodegenerativa y progresiva que destruye las neuronas motoras, responsables de los movimientos voluntarios. Esto provoca una debilidad muscular severa que avanza, afectando la movilidad, el habla, la deglución y la respiración.

Sin afectar la inteligencia ni los sentidos. No tiene cura, con una supervivencia de 3 a 5 años. Entre los síntomas está la pérdida de fuerza para tareas cotidianas (abrir frascos, caminar), tropiezos, caídas, o dificultad para abotonarse la ropa.

Síntomas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

Debilidad muscular: Comienza en manos, pies, brazos o piernas, provocando caídas, tropiezos o dificultades con movimientos finos.

Atrofia y fasciculaciones: Pérdida de masa muscular y espasmos o contracciones musculares involuntarias.

Rigidez (espasticidad): Tensión muscular y calambres.

Dificultad en funciones vitales: Problemas para hablar (habla arrastrada o nasal), tragar (disfagia), masticar y respirar.

Cambios emocionales: Episodios incontrolables de llanto o risa.

Fatiga: Cansancio extremo debido a la debilidad.

La ELA suele comenzar sutilmente y progresa a una pérdida de autonomía, requiriendo cuidados multidisciplinarios para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

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