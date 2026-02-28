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Por hurto en comercio de Flor Amarillo quedaron cuatro personas detenidas. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público.

Un extenso trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Valencia, permitió la detención de cuatro antisociales por hurto en Flor Amarillo, parroquia Urbana Rafael Urdaneta, municipio Valencia, estado Carabobo.

De acuerdo a un minucioso análisis fílmico y, pesquisas de campo se logró la identificación y la captura de Wilmar Jasmin Miranda Ortega (24), Wilmary Alejandra Miranda Ortega (22), Víctor Daniel Ortega Chacón (30) y, Yunior Timaure Blanco (28).

Por hurto en comercio de Flor Amarillo

Quienes, violentaron la seguridad del establecimiento comercial y sustrajeron una gran cantidad de mercancía, con la finalidad de comercializarlos y lucrarse en perjuicio de las víctimas.

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Tras sus detenciones en el sector Bucarito, parroquia Tacarigua y el sector La Honda, parroquia Tocuyito, estado Carabobo, se recuperó la mercancía hurtada y quedaron a la orden del Ministerio Público.

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