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Cuatro personas perdieron la vida en la ARC en el tramo San Joaquín, kilómetro 133, el hecho ocurrió cercano a la medianoche de hoy sábado 28 de febrero de 2026. Un automóvil que cubre la ruta entre Caracas y San Felipe se vio involucrado en el hecho.

Al lugar llegaron autoridades viales como paramédicos para atender la situación. Hasta ahora una sola persona ha sido identificada en el hecho vial. Este quedó identificado con los apellidos de Polanco Faneite, un militar con el grado de teniente coronel.

El vehículo quedó identificado con las placas 492 A9AT de la línea Expresos Venezuela, dijo el reporte preliminar de la Policía Nacional Bolivariana. En el vehículo viajaban cinco personas, una de ellas quedó lesionada y fue llevada rápidamente a un centro de salud.

Cuatro personas perdieron la vida en la ARC tramo San Joaquín

Se pudo conocer que el vehículo volcó en el kilómetro 133 de la Autopista Regional del Centro. El accidente se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de mes. Siendo este uno de los más fuertes con cuatro personas fallecidas.

La lista de las personas fallecidas es la siguiente: Carlos Polanco de 45 años teniente del Ejército. Kevis José Hernández de 29 años, Herica Galaviz de 46 y Carla Quintana de 42 (ambas nativas del municipio Bastidas), dijo el medio Yaracuy al Día.

Vladimir Castillo de 46 años, sufrió traumatismo cerrado en el tórax, lesión en la cabeza, está estable de salud. Leonard Díaz, cadete del Sebin, sufrió lesiones en la cabeza y su estado es delicado.

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