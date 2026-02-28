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Incendio consumió vehículo la tarde de este viernes 27 de febrero en el tramo vial que conecta Flor Amarillo con la ciudad de Valencia.

El siniestro, que fue captado por cámaras de seguridad de otros conductores, ocurrió pasadas las 4:30 p. m. Generando alarma en la zona. A pesar de la magnitud del incendio, que consumió la unidad en cuestión de minutos, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas ni víctimas que lamentar tras el incidente.

Incendio vehículo en Flor Amarillo

El rescatista Jacobo Vidarte Donaire informó sobre este evento a través de sus redes sociales. Aprovechando para recordar a la ciudadanía la importancia de una respuesta rápida ante estas emergencias. Vidarte señaló que un vehículo particular puede sufrir pérdida total por fuego en tan solo ocho minutos, por lo que los primeros 120 segundos son cruciales para una extinción efectiva. En el sitio se presentaron comisiones para controlar la situación y evitar que el fuego se propagara a otros vehículos que transitaban por esta importante arteria vial carabobeña.

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