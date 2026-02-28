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Cae a tierra un avión perteneciente a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) la tarde de este viernes 27 de febrero en la ciudad de El Alto, Bolivia.

Cae Avión de la Fuerza Boliviana

El accidente ocurrió aproximadamente a las 6:00 p. m. (hora local) en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto, impactando en una zona urbana densamente transitada. El siniestro provocó daños considerables en varios vehículos particulares y generó una situación de alerta máxima. Hecho que obligó a las autoridades locales a solicitar apoyo inmediato de los servicios de emergencia y rescate para asegurar el perímetro y asistir a posibles víctimas.

Equipos de bomberos, personal de seguridad y unidades médicas se desplegaron en el sitio del impacto para controlar la situación y evaluar el alcance de los daños en la infraestructura civil.

Aunque los informes preliminares confirman la existencia de personas heridas y daños materiales de magnitud, el mando militar boliviano aún no ha emitido un balance oficial sobre el número de víctimas. Así como las causas técnicas que provocaron la caída de la aeronave. La zona permanece acordonada mientras se realizan las labores de peritaje para determinar el origen de esta tragedia aérea que conmocionó a la comunidad paceña.

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