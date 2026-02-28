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Son varias las leyendas del Parque Nacional Henri Pittier, historias poco conocidas, que algunos cuentan mientras que otros dicen que son solo cuentos para que las personas respeten el parque. La densa selva con puntos desconocidos se encuentra en el centro del país entre los estados Aragua y Carabobo.

Algunas personas han vivido en carne propia esto que sucede en la gran montaña. En horas de la noche ya reina la neblina en la vía, donde hay que conducir con mucha prudencia y hay que ir poco a poco.

Leyendas del Parque Nacional Henri Pittier

El hombre de la estación Rancho Grande, hay una leyenda de un hombre que han visto en la Estación Biológica Rancho Grande. El cual dice que es un explorador que ronda la misma sobre todo en noches de neblina.

La mujer que llora, las personas cuentan que en horas de la madrugada se escucha una mujer que llora en los espacios cercanos a la carretera. Como se escuchan lamentos y gritos, ante esto lo mejor es seguir manejando con prudencia y no acelerar a toda velocidad.

La fuerza del río en El Pozo Encantado, destacan que lo sucedido en 1987 cuando la tragedia de El Limón tiene que ver con los secretos de este lugar. Donde se escucha el río en horas de la madrugada con mucha fuerza.

Las personas que hay en la vía, indican que han visto personas caminando en horas de la madrugada las cuales no se dejan ver el rostro. Comentan los conductores de autobuses que ante esto lo mejor es seguir a una velocidad normal.

Fuerzas que detienen los carros, en los años setenta muchas personas que iban a la playa luego de celebraciones nocturnas decían que sentían una fuerza que detenía el carro. Decían que eran duendes en medio de la nada.

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