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Los edificios más altos de la Gran Valencia son varios, el listado se ha ido actualizando en los últimos años superando a otros que fueron construidos hace décadas. Ya hay torres modernas en nuestra ciudad.

En el país hay varios edificios que han sido llamativos precisamente por el tamaño. Hoy le llevamos las más altas de la Gran Valencia y luego iremos por las del país dentro de unos días. Los rascacielos más altos de Venezuela.

¿Cuáles son los edificios más altos de la Gran Valencia?

Edificios más altos destacados en Valencia:

Torre Empresarial – Valencia: 102 m.

La Gran Benescola (La Trigaleña): 101 m.

Residencias Navona (La Trigaleña): 101 m.

Hotel Hesperia WTC: 100 m.

Torre BNC (antigua BOD): 104 m (señalada también como una de las más altas, alrededor de 26 plantas).

La que superará a todas

Se espera por la culminación del proyecto Multiespacio el cual está ubicado en San Diego. Este está destinado a ser uno de los rascacielos más altos del país.

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