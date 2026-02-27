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La limpieza de Isla Larga en el parque nacional San Esteban, en Puerto Cabello estado Carabobo se cumplió. Cerca de una tonelada de desechos sólidos se sacó de la isla la cual estuvo concurrida en la temporada de Carnaval.

José Balza, presidente de Inparques Carabobo, destacó a Noticias24Carabobo sobre el trabajo que se hizo en la isla y en otras zonas del parque. Donde se contó con voluntarios para ejecutar la limpieza.

Esto en el marco del programa “Petroquímica Verde” de Pequiven, además estuvo el personal de Inparques Carabobo. Como miembros de fundaciones aliadas, personal del INEA, entre otros voluntarios.

Limpieza de Isla Larga

Cada uno trabajó en cada espacio de la playa para estar ahora completamente limpia. Cabe destacar que el mantenimiento en el lugar es constante. Como se hace el llamado a los visitantes para que le den la cola a los desechos.

Si vas a Isla Larga como a otras de las playas porteñas o del país, siempre llévate los desechos. De esa manera colaboras con la limpieza de la isla como de las costas nacionales, las cuales son hoy en día muy concurridas.

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Ahora Inparques Carabobo traza líneas de trabajo para lo que será el gran operativo de Semana Santa 2026. Donde se debe preservar los espacios naturales, sin contaminación y sin desechos, tarea que nos corresponde a todos.

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