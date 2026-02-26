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El Gobernador, Rafael Lacava, mostró nuevos avances en áreas de la CHET. En el marco de un plan de atención integral organizado por el Ministerio para la Salud, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de Insalud.

“La Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia sigue siendo rehabilitada en sus diversas áreas y no saben cuánta alegría siento de mostrar los avances que hemos tenido. Ya falta poco para ver estos trabajos materializados gracias a nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez por su gran apoyo al sistema de salud de nuestro estado”, expresó el mandatario regional.

Por su parte, Carmen Cecilia Vásquez, directora general de la CHET, señaló que durante estos trabajos se realizaron labores de pintura, refacción de pisos, techos y baños. Y la instalación de un nuevo sistema de aires acondicionados, para que el personal sanitario pueda contar con un espacio de trabajo en óptimas condiciones.

«Estamos mostrando los importantes avances que seguimos realizando en esta Ciudad Hospitalaria. Y en esta ocasión, podemos decir que nuestro personal contará con espacios en perfectas condiciones para su jornada laboral, así como una central de suministros con las mejores condiciones, para que así podamos brindar esa atención oportuna que nos caracteriza», expresó.

Nuevos avances de remodelación en áreas de la CHET

Asimismo, precisó que otros pabellones del nosocomio han presentado importantes adelantos en sus obras, como gastroenterología, la Unidad de Colon, Recto y Ano (UCRA), cuidados coronarios, hemodinamia, entre otros.

Así como se instalaron nuevos ascensores para el uso de pacientes y personal médico, en cumplimiento con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y realizadas de forma conjunta por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez.

La Ministra del Poder Popular para la Salud, Nuramy Gutiérrez, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, y la Autoridad Única de Salud en la región, Alexander Leal. Vásquez también indicó que este plan de remodelación integral facilita el fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud en la entidad (SPNS), donde se garantiza la atención médica gratuita a los carabobeños y carabobeñas.

“Es importante destacar que este hospital de tipo IV muestra cada vez un mejor rostro, y esto es posible gracias a todo el trabajo que hacemos todas las instituciones involucradas para que nuestro pueblo pueda contar con espacios impecables y ser atendidos por un personal humano”, dijo.

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