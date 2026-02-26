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El autor del asesinato de una venezolana en Perú fue descubierto por la policía en la capital de ese país. Luego de 664 días la policía logró identificar al autor del hecho ocurrido en el distrito de Santa Anita.

Las autoridades detuvieron al sujeto el cual mediante las huellas recogidas en la bolsa lo dejaron al descubierto. Este quedó identificado como José Javier Quintero Rachadel, el cual también es de nacionalidad venezolana.

La venezolana fallecida quedó identificada como Norheribeth Mejías Cáceres quien estaba en ese país con su hija menor. La mujer al parecer mantenía una relación con un tercero lo cual provocaba discusiones con Quintero.

Asesinato de una venezolana en Perú

El crimen ocurrió el 29 de abril de 2024, durante un lapso de más de un año la policía estuvo tras el agresor. Gracias a las huella dactilares lograron identificarlo, este había envuelto el cadáver en bolsas.

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