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Funcionarios de la Policía Municipal de Puerto Cabello detuvieron a un sujeto durante labores de patrullaje preventivo en la urbanización Rancho Grande. El hombre quedó identificado como Luis Edgardo Ríos León, de 54 años de edad.

El procedimiento se realizó en la avenida Juan José Flores, luego de que los uniformados avistaran al sujeto desplazándose con actitud errática, lo que motivó su intercepción inmediata para una verificación de rutina.

Al ser ingresado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), los oficiales confirmaron que Ríos León se encontraba solicitado por el delito de aprovechamiento de vehículos provenientes del robo o hurto. Además, el ciudadano presenta seis registros policiales previos por diversos delitos.

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Detenido sujeto en Puerto Cabello

El detenido fue trasladado al Centro de Coordinación Policial y el caso quedó a la disposición de la Fiscalía Novena del Ministerio Público.

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