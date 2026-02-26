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La selección de Colombia derrotó 2-0 a Venezuela Femenina Sub-20 en el Sudamericano de la categoría que se celebra en Asunción, Paraguay.

El equipo Vinotinto no logró descifrar el planteamiento rival, registrando apenas un tiro al arco durante los 90 minutos. Por otro lado, los rivales realizaron nueve remates que exigieron a la guardameta Valeria Rebanales. Colombia aprovechó su superioridad ofensiva para abrir el marcador al 45+3′ por intermedio de Marian Sterling, sentenciando el encuentro poco después de iniciar el segundo tiempo con un tanto de Isabella Díaz al 52′.

Venezuela y Colombia en Sudamericano Femenino

Con este resultado, Venezuela queda momentáneamente en el fondo de la tabla con solo dos puntos de 12 posibles en el Hexagonal Final. A la selección nacional solo le resta un compromiso frente a Brasil, actual líder de la instancia, el próximo sábado 28 de febrero. Tras esta derrota, la oncena criolla se despide oficialmente de las posibilidades de clasificar a la siguiente ronda, cerrando un certamen de gran exigencia donde la falta de contundencia en la fase final fue determinante.

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