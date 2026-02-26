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¡Hoy viernes!, Anuncian cierre preventivo de la ARC por celebración del Año Nuevo Chino

By Lubin Molero
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Cierre de la ARC en Valencia para el Año Nuevo Chino
Foto: Cortesía

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La restricción vehicular se aplicará este viernes 27 de febrero entre los distribuidores Firestone y San Blas para el despliegue de fuegos artificiales.

Cierre de la ARC en Valencia para el Año Nuevo Chino
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Con motivo de la tradicional celebración del Año Nuevo Chino, las autoridades informaron que este viernes 27 de febrero se llevará a cabo un cierre preventivo en la Autopista Regional del Centro (ARC) tramo Valencia. La medida afectará ambos sentidos de la vía, específicamente en el tramo comprendido entre el Distribuidor Zona Industrial I (Firestone) y el Distribuidor San Blas, iniciando puntualmente a las 7:30 p. m.

Cierre de la ARC en Valencia para el Año Nuevo Chino

El cierre tendrá una duración estimada de 12 minutos, tiempo durante el cual se desplegará un espectáculo pirotécnico desde la terraza del C.C. Metrópolis. Se recomienda a los conductores tomar las previsiones necesarias, salir con antelación o utilizar vías alternas. Para evitar quedar retenidos en el tráfico durante el desarrollo de esta actividad festiva que congrega a la comunidad asiática de la entidad.

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