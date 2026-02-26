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Colisión frente a Metromarket generó retraso vial en San Diego

By Lubin Molero
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Accidente en la Don Julio Centeno
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un vehículo particular impactó contra la parte posterior de un camión de aseo urbano durante la mañana de este miércoles.

En horas de la mañana de este miércoles, se registró un accidente de tránsito en la avenida Don Julio Centeno del municipio San Diego, específicamente frente al Centro Comercial Metromarket. En el hecho se vio involucrado un vehículo Ford Fiesta, color gris plomo, el cual colisionó contra la parte trasera de una unidad de recolección de desechos perteneciente a la empresa Fospuca.

Accidente en la Don Julio Centeno

Para el momento del reporte, las autoridades municipales ya se encontraban en el sitio levantando el siniestro y gestionando el flujo vehicular, que se vio lento momentáneamente en este tramo de la principal arteria vial sandiegana. Aunque se desconocen las causas exactas que originaron el impacto, no se reportaron heridos de gravedad de forma preliminar.

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