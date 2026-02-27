Compartir

El cofundador de Microsoft admitió que fue un «error» pasar tiempo con el fallecido Epstein, pero aseguró que nunca participó en actividades ilícitas.

Bill Gates, cofundador de Microsoft, ofreció una disculpa pública al personal de su fundación tras admitir que sus pasados vínculos con Jeffrey Epstein afectaron la reputación de la organización. Las palabras ocurrieron durante una reunión interna. Cuya grabación fue obtenida por The Wall Street Journal. El magnate calificó como un «gran error» haber mantenido encuentros con el financiero y lamentó haber involucrado a ejecutivos de su equipo en dichas reuniones.

Bill Gates se disculpa por caso Epstein

Gates aclaró que, si bien mantuvo contacto con el delincuente para temas de negocios, no tiene relación alguna con los delitos cometidos por el fallecido financiero. El filántropo enfatizó que «no hizo nada ilícito» y que nunca tuvo contacto con la red de víctimas de Epstein. Así mismo, explicó que las imágenes difundidas por la prensa donde aparece con asistentes de Epstein fueron tomadas al finalizar reuniones laborales. Además explicó que fueron a petición del propio financiero.

Para mitigar el impacto de las recientes revelaciones sobre su vida privada, Gates reconoció haber tenido relaciones con dos mujeres rusas que conocieron a Epstein. Sin embargo, reiteró que ellas no formaban parte del grupo de víctimas.

Con estas declaraciones, el empresario busca desvincular definitivamente su labor filantrópica de los escándalos que rodearon al financiero neoyorquino, reafirmando que su único error fue la falta de juicio al elegir sus relaciones personales.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Tres detenidos por presunto abuso sexual de tres niñas en Valencia