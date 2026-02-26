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Por el presunto abuso sexual de tres niñas en Valencia quedaron tres personas detenidas. La información la dio a conocer el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana en sus redes social hoy en horas de la mañana de hoy jueves.

Funcionarios de la Estación Policial Parroquial El Socorro, en el municipio Valencia del estado Carabobo, aprehendieron a tres ciudadanos. Por su presunta participación en el delito de abuso sexual en perjuicio de tres niñas de 14, 11 y 4 años de edad.

La actuación policial se inició tras recibir una llamada telefónica al Cuadrante de Paz de la Estación Policial Parroquial El Socorro. Informando sobre un presunto abuso sexual en el sector Colinas de Guacamaya, parroquia Miguel Peña, municipio Valencia.

Al llegar al lugar, los funcionarios se entrevistaron con una ciudadana que dijo ser la madre de una de las adolescentes. Quien manifestó que su hija había sido presuntamente abusada sexualmente por la pareja sentimental de su abuela materna.

Tres detenidos por presunto abuso sexual de tres niñas en Valencia

Al no encontrarse el presunto agresor en el lugar, se realizó un recorrido por el sector, logrando avistar a un ciudadano con las características señaladas. Quien quedó identificado como José Vivas.

Asimismo, fueron aprehendidas las ciudadanas María Delfina Colina y María Daniela Cruz Colina, quienes habrían omitido el presunto abuso sexual. Los tres detenidos fueron trasladados al comando policial y puestos a disposición del Ministerio Público para el debido proceso legal.

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