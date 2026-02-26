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El volcamiento de un vehículo pesado en el distribuidor Malavé Villalba en Guacara fue reportado en la mañana de hoy. Una gandola quedó volcada al lado de una de las pistas del referido distribuidor.

Al sitio de los hechos llegó una comisión de bomberos de Guacara para atender la situación. Como se esperaba por la llegada de las grúas para comenzar la extracción del pesado vehículo en el lugar.

Volcamiento de un vehículo pesado en el distribuidor Malavé Villalba en Guacara

El accidente se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de mes. Hacemos un llamado a conducir con mucha prudencia en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo con las normas del INTT.

El hecho vial reportado hasta ahora no ha ocasionado en el distribuidor como tampoco en la ARC.

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