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La gasolina súper Premium llega a otros estados del país, ayer comenzaron a verse las gandolas de PDVSA en la Autopista Regional del Centro. El combustible está llegando ya a estaciones de servicio en Maracay estado Aragua.

En horas de la tarde de este miércoles 25 de febrero se vieron varias gandolas en la ARC llevando la nueva gasolina a estados cercanos a Caracas. Recordemos que ese plan de este combustible empezó con un plan piloto en Caracas.

Desde ya se ha ido extendiendo en otros estados, donde la segunda fase englobaría estaciones de servicio de lso estados Aragua como Carabobo. Además del estado Miranda dentro de unos días y otras entidades.

Esta gasolina es de alto octanaje, y en la actualidad es una de las que comenzó a venderse en ocho estaciones de servicio de la capital del país. El plan piloto de PDVSA se irá extendiendo poco a poco en toda Venezuela.

Gasolina súper Premium llega a otros estados del país, ¿cuánto es su precio?

El precio de la gasolina súper Premium es de un dólar por litro. Esta es para vehículos con motores más modernos. La misma está siendo vendida en estaciones de servicio exclusivas en todo el país.

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