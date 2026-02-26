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Un sujeto quedó detenido por asesinar a un PNB en el estado Miranda. La información la suministró el Ministerio Público en su página web. Donde se informó que fue privado de libertad Lisandro Román Arteaga (24).

Por presuntamente causarle la muerte al funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Dionifer Yonaifre Martínez Pérez (22). Hecho ocurrió en el sector La Veraniega, municipio Tomás Lander del estado Miranda.

En horas de la madrugada, la víctima y unos amigos se encontraban en un local de comida rápida cuando fueron sorprendidos por el hoy privado de libertad y otros hombres. Quienes al percatarse que Martínez Pérez era funcionario policial le dispararon en el pecho.

Sujeto quedó detenido por asesinar a un PNB en el estado Miranda

Además de que lo despojaron de una moto de su propiedad, así como de unos teléfonos celulares de otras personas presentes en el lugar. Durante el hecho, el policía fue trasladado al Hospital General Simón Bolívar de Ocumare del Tuy, donde falleció luego de su ingreso.

Luego de labores de investigación coordinada por el Ministerio Público, se determinó la responsabilidad de Román Arteaga con el hecho. Por lo que fue aprehendido el 17 de febrero en el estado Táchira tras una orden de aprehensión acordada por el Tribunal 2° de Control de Miranda.

Durante la audiencia de presentación, la Fiscalía 9° de la citada jurisdicción imputó al hombre por los delitos homicidio intencional calificado, robo agravado. Además de robo agravado de vehículo automotor, porte ilícito de arma de fuego y asociación.

Privado de libertad

Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 2° de Control de Miranda dictó la medida privativa de libertad contra Román Arteaga. Quien fue recluido en el Centro Penitenciario Región Capital Yare III.

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