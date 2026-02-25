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Capturados hombres por diversos delitos en Valencia

By Lubin Molero
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Detenidos por la Policía Municipal de Valencia
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia detuvieron a cinco hombres que se encontraban solicitados por la justicia venezolana. Los arrestos se concretaron tras intensos operativos preventivos realizados en diversos sectores de la ciudad.

Al momento de ser verificados a través del Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), los sujetos arrojaron órdenes de aprehensión por diferentes delitos.

Detenidos por la Policía Municipal de Valencia

Entre los cargos registrados destacan robo agravado, robo de vehículo automotor, detentación ilícita de arma de fuego, robo agravado frustrado y deserción. Además se pudo conocer que  presentaban registros policiales previos.

Los cinco detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público para dar continuidad a los procesos legales correspondientes.

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