Compartir

La Asamblea Nacional (AN) recibió y aceptó este miércoles 25 de febrero las cartas de renuncia de Tarek William Saab, hasta ahora Fiscal General de la República, y de Alfredo Ruiz, quien se desempeñaba como Defensor del Pueblo.

El anuncio fue realizado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien detalló que el proceso se ajustará a lo estipulado en el Artículo 279 de la Constitución para la designación de los nuevos titulares del Poder Ciudadano.

Tras la sorpresiva salida de ambos funcionarios, la AN aprobó de forma inmediata las designaciones temporales para cubrir las vacantes. Tarek William Saab regresará a la Defensoría del Pueblo como encargado, rol que ya ocupó entre 2014 y 2017. Por su parte, la jefatura del Ministerio Público recayó en el abogado Larry Devoe, quien asumirá como Fiscal General encargado por un lapso máximo de 30 días, mientras el Comité de Postulaciones realiza el proceso de selección definitivo.

Renuncian Fiscal General y Defensor

La designación de Larry Devoe ha generado gran impacto en el entorno político. El abogado, egresado de la UCAB con especialización en criminología, ha ganado notoriedad recientemente como pieza clave del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, instancia creada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Devoe ha estado involucrado directamente en los procesos de excarcelaciones de presos políticos y en la propuesta de Ley de Amnistía aprobada el pasado 19 de febrero.

Con una amplia trayectoria que incluye cargos en Conatel, la Cancillería y la Vicepresidencia de la República, Devoe ha fungido desde 2014 como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

El legado de Saab y el futuro del Poder Ciudadano

Tarek William Saab cierra un ciclo de nueve años al frente de la Fiscalía, cargo que asumió en 2017 tras la destitución de Luisa Ortega Díaz. Ahora, desde la Defensoría del Pueblo, Saab deberá esperar la resolución del Comité de Postulaciones que definirá las autoridades definitivas en un mes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Gobierno nacional descarta cierre de Morrocoy y refuerza medidas ambientales