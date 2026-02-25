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Avance importante en la medicina oncológica al registrar una vacuna Rusa peptídica diseñada para combatir el cáncer colorrectal.

Esta fórmula utiliza fragmentos de proteínas para estimular al sistema inmunológico contra las células tumorales. A la par, se desarrolla una vacuna personalizada que se adapta a las características específicas del tumor de cada paciente para una respuesta más precisa.

Tras obtener la autorización del Ministerio de Salud ruso para el uso clínico de la vacuna terapéutica personalizada Oncopept, ya se han seleccionado los primeros pacientes.

Vacuna rusa para el cáncer colorrectal

Hasta el momento, las autoridades han recibido 400 solicitudes de voluntarios interesados en formar parte de estos ensayos, lo que demuestra la alta expectativa generada por este tratamiento en la comunidad médica.

Actualmente, ambas vacunas se encuentran en su fase inicial de aplicación. Su avance y posterior distribución masiva dependerán exclusivamente de los resultados de eficacia y seguridad que se obtengan durante estos estudios clínicos. Este paso es fundamental para validar la capacidad del fármaco antes de recibir una aprobación definitiva para su uso general en el tratamiento del cáncer.

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