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El Gobierno nacional anunció que, para el venidero asueto de Semana Santa, será requisito indispensable que los temporadistas se registren a través de una aplicación móvil antes de ingresar al Parque Nacional Morrocoy.

La medida, anunciada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el gobernador de Falcón, Víctor Clark, busca organizar la actividad turística. Con intención de evitar el desequilibrio ecológico en uno de los destinos más concurridos del país.

El plan estratégico, denominado «Morrocoy Sostenible», permitirá a las autoridades de Inparques y a los organismos de seguridad prever la afluencia de visitantes en cada cayo. Según detallaron las autoridades, la herramienta digital ya se encuentra activa para que los usuarios puedan gestionar sus visitas de manera anticipada, optimizando así la atención y el resguardo en toda la Costa Oriental de Falcón.

Registro de aplicación móvil para ir a Morrocoy

Además del registro digital, se implementarán regulaciones estrictas para la preservación de la biodiversidad marina.

Quedando terminantemente prohibido el anclaje directo sobre los corales. Las embarcaciones deberán utilizar únicamente el sistema de boyado oficial. Se fortalecerá el programa «Pesca tu Plástico» junto a los pescadores locales para mitigar el impacto de desechos sólidos en las aguas.

Equipos interdisciplinarios de Ecosocialismo velarán por el cumplimiento de las normas, aplicando sanciones a quienes infrinjan las disposiciones ambientales.

Las autoridades hicieron un llamado a los operadores turísticos y a los usuarios para colaborar con este nuevo esquema.

Todos juntos por la vida! 🇻🇪 Con el objetivo de garantizar un asueto seguro y ambientalmente responsable en el Parque Nacional Morrocoy, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, junto al gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, anunciaron que para la próxima… pic.twitter.com/JIt9vGqUVz — Miraflores Al Momento (@AlMomento_M) February 25, 2026

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