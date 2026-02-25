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Más de 500 atenciones realizadas en jornada odontológica de CAI Carabobo. En aras de garantizar un servicio de salud eficiente a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en la región, se llevaron a cabo más de 500 atenciones en la jornada de odontología.

La cual fue organizada por la Gobernación del estado Carabobo. que dirige Rafael Lacava a través del Centro de Atención Integral para Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad (CAI Carabobo).

Victoria Castañeda, presidenta del CAI Carabobo, señaló que en las atenciones efectuadas se beneficiaron niños y adolescentes. Mediante procedimientos ejecutados por profesionales en el área, para optimizar la salud bucal de los pacientes.

Jornada odontológica de CAI Carabobo

Así como se realizó una escuela para padres que integró charlas informativas acerca de cómo llevar a cabo una adecuada higiene bucal en los infantes. “Desde el CAI Carabobo trabajamos para garantizar una atención integral y humanizada. Estas jornadas no solo fortalecen la salud bucal, sino que también acompañan a las familias, brindándoles herramientas que contribuyen al bienestar y la calidad de vida”, expresó.

Por su parte, María Colmenares, madre de uno de los niños beneficiados, destacó que estas jornadas permiten el acceso a una atención odontológica de calidad tanto para los pequeños como para los representantes, lo que se convierte en una ayuda significativa para toda la familia.

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«Es un excelente trabajo que están haciendo todos los que trabajan acá, nos sentimos muy agradecidos, porque mi hijo fue atendido muy bien por un personal altamente calificado, solo tengo palabras de agradecimiento», comentó.

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