Compartir

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 ha causado gran expectativa en España. Destacan algunas predicciones como dibujos que hizo el boticario francés Nostradamus y lo que podría ocurrir luego de este evento.

Este eclipse visible principalmente en el norte de España, cubriendo zonas como Galicia, Asturias, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y las Islas Baleares. Además, la totalidad pasará por Groenlandia, Islandia y el extremo norte de Siberia.

Visibilidad Total (Franja Principal): España (península e Islas Baleares), Islandia, Groenlandia, Océano Ártico y parte de Siberia. Visibilidad Parcial: Norte de Norteamérica, gran parte de Europa y oeste de África.

Eclipse solar del 12 de agosto de 2026 y lo que predijo Nostradamus

Nostradamus dejó una serie de predicciones sobre lo que sería este evento de España. El francés vaticinó periodos de inestabilidad, como un conflicto que pudiera nacer en ese país y el cual podría extenderse por todo el viejo continente.

Indicó en sus escritos que podrían venir siete meses de una gran guerra, además de que indica de ver fuego en el cielo. Además de territorios cubiertos de sangre, todo esto lo asocian al eclipse.

Conflictos armados, fenómenos naturales podrían ocurrir luego del 12 de agosto. Hasta ahora poco se comenta sobre lo que podría ocurrir en Europa. La mayoría de las personas solo están enfocados en lo que ocurrirá ese día.

En sus textos aparecen expresiones como “siete meses de gran guerra”, “fuego del cielo” o territorios “cubiertos de sangre”, que algunos seguidores asocian con conflictos armados o fenómenos naturales extremos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas