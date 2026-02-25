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Trabajador de una empresa en Caracas quedó detenido por hurto

By Redacción Carabobo
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Trabajador de una empresa en Caracas

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El trabajador de una empresa en Caracas quedó detenido por el delito de hurto. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico a través de sus redes sociales. El sujeto de 40 años quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la División de Investigaciones de Hurto, en Colinas de Bello Monte, estado Miranda, arrestaron a Charles Gonzalo Jiménez (40). Quien se desempeñaba como jefe de almacén de un establecimiento comercial, por cometer el delito de hurto.

Arduas labores de campo y experticias fílmicas dejaron en evidencia al detenido. Quien, valiéndose de la confianza de parte de los dueños de la empresa, ubicada en el municipio Baruta, sustraía diversos objetos.

Trabajador de una empresa en Caracas quedó detenido por hurto

Los cuales posteriormente comercializaba por un monto debajo del valor, obteniendo beneficios económicos en perjuicio de la empresa. Tras las pesquisas se conoció que con el dinero proveniente del delito adquirió un carro, dos motos y dos teléfonos, los cuales fueron colectados como evidencias del caso.

La Fiscalía 62º en Materia de Delitos Graves, del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, tiene conocimiento del caso que se presenta.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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