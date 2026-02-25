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Un hombre murió accidentalmente cuando realizaba una transmisión en vivo en Araure, estado Portuguesa. El sujeto de 33 años quedó identificado como Ángel David Pérez Varela, este se encontraba en su casa en el caserío Sabaneta para el momento del hecho.

Este quedó atrapado con una hamaca cuando estaba en plena transmisión por sus redes sociales. Un hombre que vivía en la misma residencia lo encontró sin vida luego que un amigo viera lo ocurrido en la transmisión.

Hombre murió accidentalmente cuando realizaba una transmisión en vivo

El hombre le dijo que Pérez estaba realizando videos en redes sociales y que en plena transmisión se había quitado la vida. La hamaca quedó adherida al cuello del hombre. A la casa del sujeto llegaron las autoridades para atender la situación.

Los funcionarios de la Coordinación de Delitos contra las personas de la policía científica llegaron a la vivienda de Pérez para hacer el inicio de las investigaciones; dijo Portuguesa Reporta.

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