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Gilberto Correa celebró su cumpleaños 83 y se comprometió, el animador más querido de la televisión dijo que a la sexta va la vencida y apuesta de nuevo al amor. Correa fue uno de los grandes de la locución comercial.

Indicó que luego de varios años de conocer a la mujer que tiene a su lado y de compartir con ella silencios como alegrías le pidió matrimonio. Lo que indica que lo veremos nuevamente en Sábado Sensacional diciendo el “sí”.

“Hoy celebro 83 años de vida y no encuentro mejor regalo que el que el destino puso en mi camino. Después de varios años de conocernos, de compartir silencios y alegrías, hoy le he pedido matrimonio a una mujer espectacular que me ha devuelto la ilusión”, dijo Gilberto.

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Gilberto Correa celebró su cumpleaños 83

En las redes sociales vimos a Correa celebrando al lado de sus familiares más allegados como de sus amigos. Muchas personas aprovecharon de escribirle y de desearle lo menor en el próximo matrimonio.

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“La vida es un aprendizaje constante y el amor no tiene edad. Dicen que no hay quinto malo, ¡pero yo prefiero decir que a la sexta es la vencida!. Gracias por tanto cariño siempre. ¡Seguimos adelante!”, dijo Gilberto Correa.

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