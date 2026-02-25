Compartir

Venezuela sumó lanzadores para el Clásico Mundial de Beisbol 2026 el cual inicia la próxima semana. Los criollos primero tendrán dos juegos amistosos contra los equipos de Grandes Ligas para luego ir a la contienda contra Países Bajos.

Anthony Molina de los Rockies de Colorado, además de Jhonatan Díaz de los Marineros de Seattle junto a Christian Suárez de los Dodgers de Los Ángeles; y Luinder Ávila de (Kansas) están en el equipo.

Venezuela sumó lanzadores para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Estos sustituirán a José Alvarado de los Filis, como Germán Márquez de Padres, Pablo López de Minnesota y Oddanier Mosqueda de Boston. Algunos de estos jugadores quedaron fuera por negativas del seguro de la MLB.

NO DEJES DE LEER AHORA: Denunciaron cantos xenófobos en el juego de Carabobo y Huachipato

Venezuela tendrá rivales de peso en la primera fase del Clásico Mundial. Estos se medirán a República Dominicana, Israel, Países Bajos y Nicaragua. Teniendo como sede el estadio de los Marlins de Miami en Estados Unidos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas