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El precio del dólar BCV hoy 25 de febrero de 2026 nos indica que el dólar se encuentra en la banda de los 400 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 411,08 bolívares y el euro en 483,91 bolívares.

Para este jueves el valor del dólar será de 414,04 bolívares y el euro en 488,60 bolívares.

En un costo de 5.142,43 dólares se encuentra la onza de oro, la cual ha estado estable en los últimos días. Luego que llegó a los cinco mil se ha mantenido en ese precio, el gramo ronda los 165,57 dólares.

Mientras que el precio del petróleo se encuentra en 66,67 dólares. Hasta ahora el crudo ha estado con leves repuntes, y ha estado con tendencia al alza, algo muy positivo para los países productores.

Sigue bajando el precio del bitcoin, teniendo un precio hoy de 64.961,44 dólares. Este indicador sigue bajando de forma rápida, por ahora hay que esperar a ver cómo le irá en el mes de marzo.

Dólar BCV hoy 25 de febrero de 2026 y reciclar el plástico

Para reciclar plástico correctamente, limpia los envases, sepáralos por tipo y deposítalos en el contenedor amarillo (o el correspondiente de tu zona). Reduce el uso de plásticos de un solo uso, aplasta botellas para ahorrar espacio y lleva plásticos difíciles (films/bolsas) a puntos limpios o supermercados.

Pasos clave para el reciclaje doméstico: Limpieza: Enjuaga los envases para eliminar restos orgánicos, facilitando el proceso de reciclaje.

Separación: Separa botellas y envases de plástico de otros materiales. Separa los tapones de las botellas si es posible. Compactación: Aplasta las botellas y envases para reducir el volumen que ocupan.

Identificación: Busca los códigos de reciclaje (números 1 al 7 dentro del triángulo) para asegurar que el plástico es apto. Contenedor: Deposita todo en el contenedor amarillo (envases de plástico, latas y tetrabriks).

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