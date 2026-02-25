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El ácido fólico (vitamina B9) es crucial antes y durante el embarazo para prevenir defectos graves del tubo neural (espina bífida, anencefalia). Además de malformaciones congénitas, labio leporino y problemas cardíacos.

Se recomienda tomar un suplemento diario al menos tres meses antes de la concepción y durante el primer trimestre, al menos. Recuerda que debes acudir al médico para que pueda recomendarte la dosis.

Importancia Clave del Ácido Fólico:

Prevención de Defectos del Tubo Neural: Previene malformaciones en la columna y cerebro del feto.

Desarrollo Celular: Ayuda a la producción de ADN, crecimiento de tejidos y formación de nuevas células.

Formación de Órganos: Contribuye a la correcta formación del sistema nervioso y otros órganos en las primeras semanas de gestación.

Reducción de Riesgos: Disminuye la probabilidad de anemia en la madre, parto prematuro, preeclampsia y, en el bebé, reduce el riesgo de labio leporino, paladar hendido y problemas cardíacos.

También es recomendable

Fuentes: Vegetales de hoja verde oscura (espinaca, brócoli), legumbres y alimentos fortificados (cereales, harinas).

Suplementación: Es necesaria, ya que la dieta por sí sola a menudo no aporta los niveles necesarios.

Duración: Se recomienda mantenerlo al menos el primer trimestre, aunque algunos estudios sugieren prolongar su uso durante todo el embarazo y la lactancia.

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