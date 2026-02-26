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Venezuela sumó un nuevo logro académico internacional tras ganar medalla de plata en Matemáticas en la International Youth Math Challenge.

La destacada participación del joven César Leal fue la que consiguió la presea. El estudiante, quien forma parte del Programa Nacional Semilleros Científicos, conquistó la medalla de plata en esta prestigiosa competencia en línea. la cual reúne anualmente a los talentos matemáticos más brillantes de más de 100 naciones.

La información fue suministrada por las autoridades de Ciencia y Tecnología, quienes resaltaron que Leal compitió con representantes de 107 países. Incluyendo participantes de 17 naciones del continente americano. Este evento, que se realiza desde el año 2018, constó de tres fases de alta exigencia donde los jóvenes enfrentaron desafíos en tópicos avanzados que abarcan desde la geometría hasta la teoría de números.

Medalla plata en Matemáticas para Venezuela

César Leal, veterano de diversas justas académicas nacionales e internacionales, aporta un valor significativo al desarrollo nacional gracias a su destacado y constante desempeño. Contando como un ejemplo de perseverancia para los estudiantes de ciencias del país.

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