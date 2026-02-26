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La tarde de este miércoles, usuarios de la Autopista Regional del Centro (ARC) reportaron un incendio de vegetación de gran magnitud en el tramo correspondiente al estado Aragua, específicamente a la altura de La Cabrera. Según los reportes ciudadanos, el siniestro se registra en los terrenos pertenecientes a Cavim, provocando una densa humareda que se extiende por toda la autopista.

Quienes transitan por la zona advierten que el humo afectó severamente la visibilidad en ambos sentidos. Se exhorta a los conductores a transitar con extrema precaución y reducir la velocidad en caso de continuar la situación. Aunque se presume la presencia de autoridades en el área, se recomienda tomar previsiones.

Incendio de vegetación en la Cabrera y Bejuma

Por otra parte, en el estado Carabobo, el Cuerpo de Bomberos del Municipio Bejuma informó sobre la atención exitosa de un incendio registrado en la Carretera Panamericana. Tras recibir el llamado de emergencia, las comisiones se trasladaron al sitio para combatir el fenómeno ígneo que amenazaba con extenderse por la orilla de la vía.

Los efectivos lograron sofocar las llamas y realizar las labores de refrescamiento necesarias para eliminar cualquier foco de riesgo en la zona. Garantizando así la seguridad de los conductores que utilizan esta importante ruta que conecta al occidente del estado.

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