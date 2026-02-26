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El Real Madrid clasifica y garantiza su presencia en los octavos de final de la UEFA Champions League tras imponerse 2-1 al Benfica. Los merengues eliminaron a las Águilas en el Santiago Bernabéu.

Aunque el conjunto portugués pegó primero con un tanto de Rafa Silva al minuto 14, la respuesta merengue fue inmediata gracias a un zapatazo de Aurelien Tchouaméni que puso el empate parcial. Finalmente, Vinicius Junior, tras una gran habilitación de Federico Valverde al minuto 80, sentenció la eliminatoria con un remate cruzado que dejó el marcador global con una cómoda pizarra de 4-1.

Sin embargo, no todo fue celebración para el equipo de Álvaro Arbeloa. Al minuto 77, el defensor Raúl Asencio sufrió una aparatosa caída tras chocar con su compañero Eduardo Camavinga.

Camavinga shouldn’t have jumped, man 😢 Raul Asencio is injured is injured now 😢 pic.twitter.com/Vuv8mntuBf — B.L.I.S.S (@BlissBabyEnt) February 25, 2026

Aunque el francés también cayó de forma estrepitosa, el zaguero se llevó la peor parte, quedando varios minutos tendido en el césped mientras los servicios médicos le atendían. Ante la imposibilidad de continuar, Asencio tuvo que ser retirado en camilla, dejando su lugar a David Alaba.

El Madrid clasifica a octavos en la Champions

La baja de Asencio enciende las alarmas en Valdebebas, ya que se suma a la ausencia de Dean Huijsen en una zona del campo bastante castigada por los problemas físicos. La única noticia positiva para el Madrid en este sector ha sido el reciente regreso de Antonio Rüdiger, quien ha trabajado intensamente para recuperar su mejor estado tras estar alejado de las canchas. El club espera los resultados de los exámenes médicos para determinar el alcance de la lesión de su central titular, mientras se prepara para el sorteo de octavos este viernes.

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