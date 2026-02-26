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El Gobierno nacional de Venezuela y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostuvieron un encuentro estratégico de cooperación en el Palacio de Miraflores. Con el fin de consolidar el modelo de salud gratuito y de calidad en Venezuela.

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, junto a las autoridades sanitarias del país, revisó los mecanismos de suministro para asegurar la llegada de insumos médicos y vacunas esenciales, fortaleciendo así los esquemas de inmunización nacional.

Durante la reunión, se evaluaron las capacidades técnicas del Ministerio del Poder Popular para la Salud en áreas como la estructura hospitalaria y el plan estratégico de atención. Así mismo, se abordó la necesidad de fortalecer el sistema estadístico de salud y la articulación con el sector privado. Con el fin de optimizar la red sanitaria nacional, garantizando que el derecho fundamental a la salud llegue a todos los sectores de la población de manera eficiente.

Cooperación Venezuela y OPS en salud

La ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, destacó que este acercamiento permite potenciar la coordinación técnica y la protección social del pueblo venezolano. En el encuentro también se analizó la situación sanitaria de la región y se recordó el impacto positivo de la estrecha colaboración mantenida con la OPS desde la pandemia de COVID-19 en 2020, modelo que ahora se busca replicar para el control de otras patologías.

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