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Valeria Escobar se colgó la medalla de plata en el Panamericano de Esgrima en Bogotá

By Lubin Molero
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Medalla de plata en Panamericano de Esgrima
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La esgrimista venezolana Valeria Escobar Navarro conquistó la medalla de plata en el Campeonato Panamericano Cadete y Juvenil que se disputa en Bogotá, Colombia.

Con una actuación sobresaliente que ratifica su gran proyección internacional, Escobar logró avanzar con firmeza hasta la gran final de la disciplina, sumando un nuevo éxito para el deporte nacional en esta cita continental que se extenderá hasta el próximo 1 de marzo.

Medalla de plata en Panamericano de Esgrima
Foto: Cortesía

El camino al podio para la criolla inició con una fase clasificatoria casi perfecta, logrando cinco victorias y apenas una derrota. En las rondas de eliminación directa, Escobar superó sucesivamente a Pietra Brazolin de Brasil (15-10), Itza Castillo de Panamá (15-6) y a la estadounidense Suzanna Shayakmetova (15-10). En la semifinal, la venezolana selló su pase al combate por el oro tras vencer con autoridad a la mexicana Ivanna Pérez con un marcador de 15-8.

Medalla de plata en Panamericano de Esgrima
Foto: Cortesía

Medalla de plata en Panamericano de Esgrima

En el duelo decisivo, Valeria Escobar se enfrentó a la canadiense Yanka Sobus. Pese a un combate muy reñido donde la venezolana demostró gran técnica, terminó cediendo con un marcador de 15-10 para quedarse con el subcampeonato panamericano.

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