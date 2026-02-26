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La influencer mexicana María Julissa salió al paso y negó suministrar información a las autoridades del país azteca sobre el paradero del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación; Nemesio «Mencho» Oseguera Cervantes.

Algunas personas señalaron a la rubia de dar información sobre el Mencho en el operativo que se libró el fin de semana pasado en Tapalpa, Jalisco. La sensual joven se hizo viral por el señalamiento. en las redes sociales.

Pero negó que estuviera vinculada al operativo policial que se ejecutó para dar con el narcotraficante. Las autoridades no confirmaron lo dicho por la joven, mientras esta mediante un comunicado trató de disipar los rumores.

Influencer mexicana María Julissa se defiende

María Julissa calificó el hecho como un fake y dijo no tener nada que ver con la situación ejecutada por las autoridades. El Mencho era uno de los narcos más buscados de México, desde hace varios años estaban tras la pista de Oseguera.

“Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación”, dijo la joven creadora de contenido. Las personas señalaron a la influencer de tener vínculos con el Mencho, pero ella negó tajantemente la situación.

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Incluso denunció que se habían hecho fotografías con inteligencia artificial donde ella supuestamente estaba con el narco del CJNG. Ante esto pidió a sus seguidores denunciar a los portales que escriban sobre el tema.

Frenar los rumores sobre ella

Los representantes de la joven negaron que ella tuviera algún vínculo con Oseguera. Mientras los rumores han seguido desde el pasado fin de semana cuando fue abatido uno de los más buscados por las autoridades.

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